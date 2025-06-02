Жители Кубани подали 337 тысяч заявлений на самозапрет кредитов

По данным Объединенного кредитного бюро, с момента запуска сервиса самозапрета на получение кредитов россияне подали 11,53 млн заявлений на установку ограничения и 504 тыс. на его снятие. Таким образом, 4,4% ранее поданных заявлений было отозвано. По состоянию на конец мая действующий самозапрет установлен у 10,68 млн человек. Краснодарский край вошел в десятку лидеров по количеству обращений, поступило 337 тыс. заявлений, из них 16 тыс. — на отмену ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Наиболее востребованным остается формат полного запрета на получение кредитов — его выбрали 10,5 млн заявителей, или 91% от общего числа. Запрет только на онлайн-кредиты в банках и микрофинансовых организациях оформили 479 тыс. человек (4%), полный запрет на выдачи в МФО — 185 тыс. человек (2%), комбинацию запрета на МФО и онлайн-выдачи в банках — 164 тыс. россиян (1%). Остальные 2% заявлений касаются других сочетаний ограничений.

По возрастной структуре сервиса лидируют граждане от 35 до 45 лет — на них приходится 23% от всех самозапретов. Далее следуют россияне 45–55 лет (21%), 55–65 лет (20%) и старше 65 лет (17%). Граждане 25–35 лет подали 12% заявлений, молодежь до 25 лет — 7%.

Наибольшее число обращений зафиксировано в Москве — 1,13 млн заявлений на установку ограничения и 30 тыс. на его снятие. В десятку регионов с наибольшей активностью вошли также Московская область (778 тыс.), Санкт-Петербург (535 тыс.), Башкортостан (395 тыс.), Свердловская область (357 тыс.), Краснодарский край (337 тыс.), Ростовская область (335 тыс.), Татарстан (309 тыс.), Челябинская область (290 тыс.) и Нижегородская область (245 тыс.).

Вячеслав Рыжков