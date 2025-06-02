Скончался кубанский архитектор и реставратор Валерий Кулеш

Ушел из жизни известный на Кубани архитектор и реставратор Валерий Кулеш. О его кончине стало известно 1 июня. Информацию опубликовали в Telegram-канале Краснодарского Союза художников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / shk_krd Фото: t.me / shk_krd

Валерий Кулеш родился в 1946 году в семье военнослужащего, спустя три года вместе с семьей переехал в Краснодар. Получил образование в политехническом институте, после чего участвовал в проектировании нефтегазовой инфраструктуры в северных регионах России и Ираке.

Значительная часть его профессиональной деятельности была связана с реставрацией архитектурных объектов. В частности, он участвовал в восстановлении Свято-Троицкого собора, здания Краснодарской филармонии, морского вокзала в Сочи. Также занимался воссозданием проектной документации Войскового Александро-Невского собора.

В области ювелирного и декоративно-прикладного искусства Кулеш получил признание на федеральном уровне. Он был награжден орденом Перхина и «Юбилейным памятным знаком» Мемориального фонда Фаберже за вклад в развитие ювелирного дела. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале краевого отделения ВТОО «Союз художников России».

Вячеслав Рыжков