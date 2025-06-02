Музыкальный фестиваль перенесли с Центральной площади Ижевска из-за непогоды

Открытый фестиваль «Музыка летом» (0+) перенесли с Центральной площади Ижевска в концертный зал Удмуртской государственной филармонии из-за непогоды, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Мероприятие должно было состояться в центре города сегодня, 2 июня, в 19.00. К вечеру сохраняется высокая вероятность дождя и сильного ветра. Вход на фестиваль остался свободным. Государственный симфонический оркестр исполнит произведения Петра Чайковского и местных композиторов. Дирижер — Андрей Гордеев.