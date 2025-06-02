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Музыкальный фестиваль перенесли с Центральной площади Ижевска из-за непогоды

Открытый фестиваль «Музыка летом» (0+) перенесли с Центральной площади Ижевска в концертный зал Удмуртской государственной филармонии из-за непогоды, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Мероприятие должно было состояться в центре города сегодня, 2 июня, в 19.00. К вечеру сохраняется высокая вероятность дождя и сильного ветра. Вход на фестиваль остался свободным. Государственный симфонический оркестр исполнит произведения Петра Чайковского и местных композиторов. Дирижер — Андрей Гордеев.

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