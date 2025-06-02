В Оренбурге суд вновь приостановил работу канатной дороги через Урал

Центральный районный суд Оренбурга на 90 суток приостановил работу канатной дороги через Урал. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В декабре 2024 года распоряжением городского департамента имущественных и жилищных отношений право эксплуатации подвесной канатной дороги передано МКУ «БиОз», в результате чего обязанность по устранению нарушений также перешла к данной организации. Эксплуатация объекта была приостановлена в 2024 в связи с нарушениями требования промышленной безопасности.

После майской проверки выяснилось, что ранее выявленные нарушения так и не были устранены, и объект все еще создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей при эксплуатации. В частности, не была проведена экспертиза промышленной безопасности по истечении срока службы канатной дороги, не обеспечена укомплектованность штаба работников, не назначено лицо, ответственное за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

В июле 2022 года был завершен ремонт канатной дороги через Урал, после чего она функционировала в обычном режиме. До реконструкции объект работал с перебоями. Эксплуатация дороги была приостановлена по решению суда в сентябре прошлого года.

Андрей Сазонов