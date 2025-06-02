Два легионера покинули хоккейный клуб «Металлург»

Форварды Трой Джозефс и Борна Рендулич покидают хоккейный клуб «Металлург» по истечении контрактов. Трой Джозефс присоединился к команде в конце сезона 2024/25 из «Лады» Тольятти. За 23 игры он набрал 13 очков и показатель полезности «+7». В плей-офф он сыграл в четырех матчах, набрав один балл, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Борна Рендулич прибыл в «Металлург» после обмена из СКА. В регулярном чемпионате он провел 19 игр, набрав семь очков и показатель полезности «+8». В плей-офф спортсмен участия не принимал.

Клуб также сообщил о продолжении аренды вратаря Ильи Набокова, который недавно подписал контракт с «Колорадо Эвеланш». В сезоне 2024/25 хоккеист сыграл 49 матчей, продемонстрировав коэффициент надежности 2.22 и 92,3% отраженных бросков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах с 92% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2.13.