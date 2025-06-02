65-летний житель Казани потерял почти 3 млн руб. после общения с якобы сотрудником Роскомнадзора. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пенсионер из Казани потерял 3 млн рублей после общения с мошенниками

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Пенсионер из Казани потерял 3 млн рублей после общения с мошенниками

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что несколько дней ему звонили неизвестные. Сначала потерпевшему поступил звонок якобы от коммунальных служб, которые сообщили, что нужно проверить электросчетчики и передать их показания.

После этого с казанцем связался «сотрудник Роскомнадзора», заявивший, что со счета пенсионера был сделан перевод на нужды ВСУ. Мужчине также позвонил якобы следователь, угрожавший уголовной ответственностью. Неизвестный рекомендовал потерпевшему перевести все сбережения на безопасные счета, их номера он сообщил в переписке.

В результате пенсионер перевел на несколько счетов почти 3 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество». Установлено, что номера неизвестных зарегистрированы в Башкирии, Пермском крае и Кировской области.

Диана Соловьёва