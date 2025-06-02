Двух челябинцев будут судить за махинации с автомобильной страховкой

Сотрудники следственного управления УМВД России по Челябинску завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 49 лет и 61 года, обвиняемых по ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования) и ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Дело граждан, обвиняемых в махинациях с автомобильной страховкой, будут рассматривать в Калининском районном суде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, в 2020-2024 годах сообщники поставили на регистрационный учет машину Toyota Camry. После оформления страховки на нее челябинцы инсценировали хищение транспортного средства, обратились в полицию с заявлением о краже и в страховую компанию за возмещением. Деньгами распорядились по своему усмотрению. После местные жители решили повторить схему на этой машине. Для этого они несколько раз меняли ее идентификационный номер и номер двигателя по восстановленным документам на транспортные средства, покинувшие страну или разобранные на запчасти. При каждом новом эпизоде автомобиль регистрировали на другого человека. Таким образом сообщники похитили у двух страховых компаний 3,5 млн руб. Еще на 5 млн руб. третью организацию они обмануть не смогли.

Противоправную деятельность челябинцев раскрыли сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону в сентябре прошлого года. Машину Toyota Camry изъяли и поместили на штрафстоянку до решения суда.

Виталина Ярховска