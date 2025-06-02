Днем в понедельник, 2 июня, на Крымском мосту перекрыли движение. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— сказано в публикации.

Причины введения ограничений не уточняются. В ряде мониторинговых Telegram-каналов появились сообщения о якобы ракетной и беспилотной опасности на черноморском побережье, однако официально это информация не подтверждается. В частности, в публикациях говорится о якобы угрозе в Новороссийске, однако корреспонденты «Ъ-Кубань» сообщают, что сирены в городе не звучат, обстановка спокойная.

UPD: в 12:08 в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» появилась информация о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

Вячеслав Рыжков