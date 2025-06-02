На Ставрополье отремонтируют 18 домов в за 57,5 млн рублей

На Ставрополье определили подрядчика на проведение капитального ремонта 18 многоквартирных домов в Ессентуках, Лермонтове и Предгорном округе. Стоимость работ составляет 57,5 млн руб. из регионального бюджета, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках проекта специалисты отремонтируют 26 элементов зданий: четыре крыши, три фасада, три фундамента и 16 инженерных систем водоснабжения, электроснабжения и водоотведения.

Подрядчик предоставляет пятилетнюю гарантию на выполненные работы и обязуется устранить любые дефекты в течение этого периода.

По после завершения работ на объектах будет действовать пятилетняя гарантия.

Николай Аксенов