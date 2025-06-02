Восемь ярославских населенных пунктов стали историческими поселениями

В Ярославской области восемь населенных пунктов включили в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры региона. Соответствующие постановления подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вятское

Фото: Екатерина Руденко Вятское

Фото: Екатерина Руденко

Согласно опубликованным документам, в перечень включены села Кукобой Первомайского района, Прозорово Брейтовского района, Нагорье Переславского района, Закобякино Любимского района, Вятское Некрасовского района, Середа Даниловского района, Великое Гаврилов-Ямского района, а также поселок Поречье-Рыбное Ростовского района.

В каждом населенном пункте выделены исторически ценные градоформирующие объекты, охране подлежат также панорамы и виды на исторические объекты. При этом границы территории исторического поселения могут не совпадать с границами населенного пункта. В названных населенных пунктах вводятся определенные требования к градостроительной деятельности.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что статус исторических поселений позволит населенным пунктам получить федеральную поддержку в сфере благоустройства. Заявки на включение в перечень исторических поселений подавали 13 районов региона.

Алла Чижова