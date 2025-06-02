В Волгоградской области 2 июня начал действовать особый противопожарный режим

На всей территории Волгоградской области введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Андрей Бочаров назвал пожароопасную обстановку в области в целом стабильной. При этом он сослался на прогноз Гидрометцентра России, согласно которому в регионе сохраняется сухая и жаркая погода с резкими усилениями ветра. В связи с этим, как отметил господин Бочаров, со 2 июня в области начинает действовать особый противопожарный режим.

Глава региона поставил дополнительные задачи перед всеми профильными органами исполнительной власти. Речь идет и о проведении областного учебно-методического сбора глав муниципальных образований по вопросам обеспечения пожарной безопасности с проведением показных пожарно-тактических учений.

Павел Фролов