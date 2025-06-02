По итогам весны на Кубани профессия инженера стала самой высокооплачиваемой

По итогам весны 2025 года профессия инженера заняла лидирующую позицию по уровню зарплат среди офисных специалистов в Краснодарском крае. Согласно данным платформы «Авито Работа», среднее предложение для соискателей на начальные инженерные позиции составило почти 85,5 тыс. руб. в месяц, что на 7% выше прошлогоднего показателя. В обязанности инженеров, по информации аналитиков, входит проектирование, разработка и внедрение технических решений, направленных на повышение эффективности и безопасности различных процессов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Размер вознаграждения офисных специалистов, как уточняют в компании, чаще всего устанавливается индивидуально на собеседовании и зависит от уровня подготовки, квалификации, объема задач и масштаба бизнеса. При расчете средней компенсации учитывались данные по вакансиям для кандидатов с опытом от одного до трех лет. В случае старших позиций или управленческого уровня сумма может значительно превышать обозначенные значения.

На второй строчке рейтинга — менеджеры по персоналу, которым в мае 2025 года работодатели предлагали в среднем более 68,1 тыс. руб. в месяц, что на 30% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Третье место заняли менеджеры по работе с клиентами, чья средняя зарплата достигла почти 59 тыс. руб., прибавив 5% за год.

Вячеслав Рыжков