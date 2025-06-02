На базе санатория-профилактория Нововоронежской АЭС этим летом отдохнут около 550 детей нововоронежских атомщиков

1 июня 2025 года, в День защиты детей традиционно начался первый поток детского оздоровительного лагеря профсоюза Нововоронежской АЭС «Дружба», который функционирует на территории санатория-профилактория атомной станции «Энергетик».



Фото: предоставлены руководством ДОЛ «Дружба»

Это единственный в электроэнергетическом дивизионе детский лагерь первичной профсоюзной организации. В этом году состоялось открытие восьмой летней кампании.

На первом потоке лагеря отдохнуть смогут 113 детей в возрасте 7-16 лет. Всего «Дружба» отработает пять двухнедельных заездов с июня по август. Каждый из них будет отличаться по тематике и направлению: патриотический, творческий, профориентационный, спортивный, театральный. Реализация путевок согласно Коллективному договору Нововоронежской АЭС бесплатная.

С детьми занимаются вожатые, воспитатели и руководители кружков. Лагерь обустроен современными, оснащенными корпусами, спортивными и игровыми площадками, 25-метровым бассейном на четыре дорожки. Территория обеспечена круглосуточным наблюдением со стороны специализированной охраны. Также в лагере предусмотрено круглосуточное дежурство медицинских работников.

«На эту лагерную кампанию у нас большие планы, хочется сделать лето для детей незабываемым. Большое внимание мы уделяем воспитанию патриотизма, сплоченности и любви к Родине. Поэтому второй поток будет посвящён волонтёрству и будет носить символичное название «Тимурова команда». На примере и традициях пионеров-тимуровцев мы будем рассказывать о волонтерском движении. А на третьем и четвёртом потоках приедут специалисты из «Кванториума». Мы стараемся в игровой, занимательной форме привить ребятам любовь к точным наукам, а также знакомим их с профессиями атомной отрасли. Особой популярностью у детей пользуется театральное направление, где занятия ведут заслуженные артисты России из Воронежского театра драмы имени Кольцова. Кстати, у нас есть замечательный пример: одна из наших воспитанниц три года подряд участвовала в этом потоке, а сейчас успешно учится на театральном искусстве в московском университете», - поделилась заместитель директора ДОЛ «Дружба» Наталья Иванова.