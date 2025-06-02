Ростовчане выбирают Краснодарский край для семейного летнего отдыха

Краснодарский край стал самым востребованным направлением для семейного отдыха среди жителей Ростова-на-Дону этим летом. Туристы планируют провести в регионе в среднем пять дней, при этом начинают бронировать поездки за 119 дней до отъезда. Об этом рассказали аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным сервиса, в рейтинге популярных городов для семейных поездок лидирует Сочи. Ростовчане отправляются в этот курорт на шесть дней, планируя путешествие за 121 день. Проживание в городе обходится в среднем в 11,6 тыс. руб. за сутки.

Ялту туристы из донской столицы бронируют раньше других направлений — за 131 день до поездки. Продолжительность отдыха в крымском курорте составляет в среднем шесть дней, а стоимость проживания достигает 14 тыс. руб. за ночь, поясняют в сообщении.

Согласно аналитическим данным, основным типом размещения для ростовчан стали гостиницы, где они останавливаются на шесть дней. Бронирование начинается за 119 дней, средняя цена составляет 12 тыс. руб. за сутки. Гостевые дома планируют заранее — за 120 дней до поездки. Продолжительность пребывания в них также составляет шесть дней, но стоимость значительно ниже — 6,5 тыс. руб. за ночь.

Валентина Любашенко