Поезд Минск – Анапа изменит маршрут из-за обрушения мостов

В Брянской и Курской областях продолжаются работы по ликвидации последствий разрушений на инфраструктурных объектах. В Брянской области, после эвакуации поврежденных локомотива и трех пассажирских вагонов, специалисты приступили к демонтажу обрушившихся конструкций путепровода. В операции задействованы девять единиц спецтехники, три восстановительных поезда и порядка 200 сотрудников железнодорожной отрасли и экстренных служб, сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

На время восстановления изменена схема движения отдельных пассажирских маршрутов. Поезд №490 Минск — Анапа временно следует через станции Смоленск и Красное. Поезд №86 курсирует по укороченному маршруту от станции Брянск. Для доставки пассажиров в областной центр организовано автобусное сообщение от Почепа и Унечи, а до Почепа следует рельсовый автобус №910 из Климова.

Для проведения работ на путепроводе ОАО «РЖД» предоставит дорожным службам технологические окна в дневные и ночные часы.

На территории Курской области продолжается расчистка участка, где произошло обрушение моста. Работы ведутся с привлечением тяжелой техники и восстановительных поездов, при участии железнодорожников и представителей экстренных служб.

Вячеслав Рыжков