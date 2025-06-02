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Поезд Минск – Анапа изменит маршрут из-за обрушения мостов

В Брянской и Курской областях продолжаются работы по ликвидации последствий разрушений на инфраструктурных объектах. В Брянской области, после эвакуации поврежденных локомотива и трех пассажирских вагонов, специалисты приступили к демонтажу обрушившихся конструкций путепровода. В операции задействованы девять единиц спецтехники, три восстановительных поезда и порядка 200 сотрудников железнодорожной отрасли и экстренных служб, сообщает пресс-служба РЖД.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

На время восстановления изменена схема движения отдельных пассажирских маршрутов. Поезд №490 Минск — Анапа временно следует через станции Смоленск и Красное. Поезд №86 курсирует по укороченному маршруту от станции Брянск. Для доставки пассажиров в областной центр организовано автобусное сообщение от Почепа и Унечи, а до Почепа следует рельсовый автобус №910 из Климова.

Для проведения работ на путепроводе ОАО «РЖД» предоставит дорожным службам технологические окна в дневные и ночные часы.

На территории Курской области продолжается расчистка участка, где произошло обрушение моста. Работы ведутся с привлечением тяжелой техники и восстановительных поездов, при участии железнодорожников и представителей экстренных служб.

Вячеслав Рыжков

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