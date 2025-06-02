Бизнесмен похитил 22 млн рублей, выделенные на развитие кемпингов в Кузбассе

Дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) завели в отношении жителя Кемеровской области, который подозревается в хищении средств, выделенных на развитие модульных кемпингов в регионе. Об этом рассказали в региональном управлении СК.

По информации ведомства, в августе 2022 года предприниматель подал заявку на участие в программе поддержки развития туристической инфраструктуры Кузбасса. Для получения субсидии на строительство модульных кемпингов он представил липовую банковскую выписку, подтверждающую наличие достаточных средств на счету компании для софинансирования проекта. На основании подложных документов бизнесмену выделили из бюджета более 22 млн руб., которые он похитил. Криминальную схему выявили сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области.

В управлении СК рассказали, что подозреваемый сотрудничает со следствием. На его автомобиль и банковские счета суд наложил обеспечительный арест.

Илья Николаев