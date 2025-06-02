Прокуратура Энгельса добилась выдачи ребенку-инвалиду средств реабилитации

Энгельсский районный суд по иску прокуратуры обязал ОСФР по Саратовской области обеспечить ребенка-инвалида необходимыми техническими средствами реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Энгельса выяснила, что 15-летней девочке-инвалиду по индивидуальной программе реабилитации от 16 мая минувшего года рекомендован тутор на лучезапястный сустав. При этом ОСФР по Саратовской области бездействовал в части обеспечения несовершеннолетней средствами реабилитации.

В связи с этим надзорное ведомство подало в суд иск о восстановлении нарушенных прав ребенка. Суд обязал фонд выдать несовершеннолетней необходимые техсредства реабилитации, взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб.

Павел Фролов