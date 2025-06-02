Совет директоров «Транснефти» рекомендовал дивиденды в 198,25 руб. на акцию

Совет директоров «Транснефти» предложил направить 143,7 млрд руб. на дивиденды за 2024 год, что составляет 198,25 руб. на акцию. Эта сумма превышает ожидания аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», которые прогнозировали дивиденды в 188,1 руб. на акцию.

На выплату дивидендов по обыкновенным акциям планируется направить 112,9 млрд руб., а по привилегированным — 30,8 млрд руб. Список акционеров, имеющих право на дивиденды, будет составлен через 20 дней после принятия решения на годовом собрании.

В 2024 году чистая прибыль «Транснефти» по МСФО составила 287,7 млрд руб. Компания продолжает направлять на дивиденды 50% прибыли, несмотря на то что в дивидендной политике закреплено 25%.