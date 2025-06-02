Экопромпарк стоимостью 1 млрд рублей в Невинномысске достроят в 2025 году

Шесть из восьми запланированных экопромышленных парков для переработки отходов в России завершат строительство до конца 2025 года. Один из них будет расположен в Невинномысске с объемом вложений 1 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Планируемая мощность экотехнопарка — 190 тыс. т отходов в год. В 2024 году объект аккредитовал Минпромторг РФ, что позволит его резидентам получать государственные меры поддержки.

В рамках национального проекта «Экология» восемь экопромпарков планировалось возвести до конца 2024 года, однако сроки завершения объектов перенесли. В 2025 году должно закончиться строительство экопромышленных парков в Ленинградской, Московской, Челябинской, Нижегородской, Новосибирской областях и Ставропольском крае.

«У нас сейчас достаточно хороший темп. Готовность в среднем около 70-80% по шести объектам»,— заявил Денис Буцаев.

В каждом из таких парков создадут объекты по производству продукции из вторсырья, полученного в результате отбора бытовых отходов. Как отметил замминистра, объекты уже пользуются высокой популярностью — у некоторых из них заявки от компаний кратно превышают мощности по переработке.

Николай Аксенов