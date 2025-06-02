Экопромпарк стоимостью 1 млрд рублей в Невинномысске достроят в 2025 году
Мощность будущего экотехнопарка в Невинномысске составит 190 тысяч тонн в год.
Шесть из восьми запланированных экопромышленных парков для переработки отходов в России завершат строительство до конца 2025 года. Один из них будет расположен в Невинномысске с объемом вложений 1 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Планируемая мощность экотехнопарка — 190 тыс. т отходов в год. В 2024 году объект аккредитовал Минпромторг РФ, что позволит его резидентам получать государственные меры поддержки.
В рамках национального проекта «Экология» восемь экопромпарков планировалось возвести до конца 2024 года, однако сроки завершения объектов перенесли. В 2025 году должно закончиться строительство экопромышленных парков в Ленинградской, Московской, Челябинской, Нижегородской, Новосибирской областях и Ставропольском крае.
«У нас сейчас достаточно хороший темп. Готовность в среднем около 70-80% по шести объектам»,— заявил Денис Буцаев.
В каждом из таких парков создадут объекты по производству продукции из вторсырья, полученного в результате отбора бытовых отходов. Как отметил замминистра, объекты уже пользуются высокой популярностью — у некоторых из них заявки от компаний кратно превышают мощности по переработке.