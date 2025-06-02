Больше половины ижевчан на полной ставке вынуждены трудиться сверхурочно

55% жителей Ижевска, работающих на полную ставку, вынуждены трудиться сверхурочно, следует из опроса сервиса SuperJob. В среднем переработка составляет четверть от нормы рабочего времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Мужчины чаще женщин остаются на работе после официального окончания смены – 63% и 48% соответственно. Молодежь до 35 лет охотнее соглашается на сверхурочный труд. Однако их дополнительные рабочие часы составляют в среднем 25% от нормы, в то время как у более возрастных работников переработка достигает 30%.

Доля сотрудников, работающих сверх нормы, выше среди тех, чей доход выше. Среди ижевчан, получающих до 50 тыс. руб. в месяц, перерабатывают 45%, среди тех, кто получает от 100 тыс. руб. — 62%. Чаще всего сверхурочно работают курьеры, логисты, фармацевты, маркетологи и экономисты. Лидерами по количеству часов переработки стали ижевские учителя и врачи.