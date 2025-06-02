«Молот» подписал первого новичка

Первым новичком «Молота» в новом сезоне стал нападающий Валерий Поляков. Игрок является воспитанником уфимской школы хоккея. На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2014/2015 в составе ХК «Кубань». В рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) защищал цвета «Южного Урала», «Спутника», «Сарыарки», «Металлурга», «Югры» и «Бурана». Суммарно в ВХЛ 31-летний форвард провел 500 матчей, в которых набрал 359 (135+224) баллов по системе «гол + пас» при показателе полезности «+128».

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Пресс-служба «Молота» сообщила также о продлении контракта с нападающим Максимом Кицыным. В прошедшем сезоне хоккеист стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, набрав в 63 матчах 46 (23+23) баллов за результативность при показателе полезности «+10».

По ходу регулярного чемпионата 33-летний форвард неоднократно признавался лучшим игроком дня, а также лучшим нападающим недели в ВХЛ.

В то же время пермскую хоккейную команду покидает нападающий Артем Гареев «Молот» — он продолжит карьеру в кирово-чепецкой «Олимпии».