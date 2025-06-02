В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и града

На территории Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на 3 июня из-за неблагоприятных погодных условий. В этот день в отдельных районах региона может пройти сильный ливень с градом. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр.

Согласно прогнозу, 3 июня также ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с и гроза. По данным Gismeteo, температура воздуха ночью составит примерно +15-16°C, а днем она поднимется до +22-23°C.

Кроме того, с 3 по 5 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса.

Ольга Воробьева