Возбуждено дело о мошенничестве на 49 млн руб. при ремонте моста в Приангарье

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реконструкции мостового перехода через реку Изегольчик в Тулунском районе. Сумма ущерба бюджету Приангарья оценивается в 49 млн руб., сообщает прокуратура региона.

По данным правоохранителей, в декабре 2021 года областное ГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог» заключило госконтракт стоимостью более 98 млн руб. на ремонт объекта. Срок сдачи работ был установлен до сентября 2022 года. Заказчик выплатил подрядной организации 50% от цены контракта на приобретение материалов.

Однако, согласно версии следователей, компания так и не приступила к работам. Как указывается на портале госзакупок, контракт был заключен с ООО «Сибирьтрансстрой» (Иркутская область).

Мостовой переход пострадал в 2019 году в результате наводнения. Работы по его восстановлению были завершены в октябре 2023 года, сообщало правительство региона.

Александра Стрелкова