Штормовое предупреждение на Ставрополье продлено до 3 июня

На территории Ставропольского края объявлено штормовое предупреждение до 3 июня включительно из-за ливней, гроз и града. Об этом сообщает ГУ МЧС в региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Согласно данным Ставропольского Гидрометцентра, в крае ожидаются сильные дожди и ливни, сопровождаемые грозами, градом и порывами ветра силой 20-25 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют жителям по возможности оставаться дома и воздерживаться от выхода на улицу. При нахождении вне помещений гражданам следует проявлять повышенную осторожность и избегать опасных мест.

Автомобилистам рекомендовано быть предельно внимательными за рулем и переместить личный транспорт подальше от деревьев и ветхих строений. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Николай Аксенов