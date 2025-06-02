На благоустройство общественных пространств в Казани выделят 1,7 млрд рублей

В 2025 году на благоустройство общественных пространств в Казани планируют направить более 1,7 млрд руб. Об этом стало известно в ходе делового понедельника в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский парк «Елмай» на набережной реки Казанки

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Детский парк «Елмай» на набережной реки Казанки

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Больше всего средств в этом году выделят на благоустройство территорий у здания театра им. Г. Камала (более 1,1 млрд руб.). Также направят 260 млн руб. на обновление прибрежной территории у Храма-памятника павшим воинам на Казанке, 18,6 млн руб. — на установку памятника татарскому поэту Фатиху Кариму в сквере «Молодежный», 1,4 млн руб. — на установку временного мемориала, посвященного участникам СВО в Парке Победы.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 200 млн руб. выделят на благоустройство третьей очереди бульвара на ул. Серова, 24,5 млн руб. — на Большое и Малое Чайковые озера. Еще 80 млн руб. будет направлено на обновление сквера по ул. Миславского.

Диана Соловьёва