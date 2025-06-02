В Тверской области вынесли приговор членам ОПГ за хищения на 55 млн рублей

Суд в Твери вынес приговор 36 участникам преступного сообщества, похищавшим грузы из железнодорожных составов. Обвиняемые получили сроки до девяти лет лишения свободы.

Фигуранты дела действовали в районе станции Ржев. Похищали грузы, следовавшие транзитом из европейских стран в страны СНГ. В состав сообщества вовлекли руководящего работника диспетчерской службы Октябрьской железной дороги ОАО РЖД, а также работников локомотивных бригад и охраны поездов. С 2017 по 2018 год членами ОПГ совершено 13 фактов хищения грузов на сумму более 40 млн руб.

Преступников задержали в августе 2018 года. В рамках уголовного дела обвинение предъявили 39 участникам ОПГ. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений по ч. 1, 2 ст. 210, п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; кража, совершенная организованной группой в крупном размере).

Одиннадцать фигурантов дела приговорены к лишению свободы на сроки от семи до девяти лет. Остальные подсудимые освобождены от наказания в связи с его отбытием в рамках избранных до этого мер пресечения. Один из соучастников умер до вынесения приговора. Ранее еще двое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, их также осудили к реальному лишению свободы.