На ремонт больницы №1 в Краснодаре выделят более 35 млн рублей

В Краснодаре выполнят капремонт Городской клинической больницы №1. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок 22 мая, обратил внимание портал 93.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядная организация, которой предстоит выполнить работы, уже выбрана, однако ее наименование пока не раскрывается. Финансирование в объеме 35,9 млн руб. предоставлено из краевого бюджета. Согласно документации, работы начнутся с момента подписания контракта и завершатся до 30 ноября 2025 года.

Согласно проекту, кровля учреждения требует противоаварийного вмешательства из-за локальных протечек, запланирована замена водоотводных элементов и восстановление потолков и стен. Общее техническое состояние здания оценено как «ограниченно работоспособное», а интерьер — как «неудовлетворительный». До начала реконструкции будет проведен демонтаж, после чего начнутся восстановительные работы деревянных конструкций и установка металлической облицовки.

Ремонтируемое здание является объектом культурного наследия регионального значения и располагается на пересечении улиц Красной и Длинной (дом 123/103). Построенное в 1842 году, оно известно тем, что здесь впервые на Кубани появился рентгеновский аппарат.

Вячеслав Рыжков