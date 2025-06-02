В Нефтекумске «ВАЗ» сбил 17-летнего подростка на переходе

В Нефтекумске на регулируемом пешеходном переходе автомобиль «ВАЗ-21099» сбил 17-летнюю девушку. Подростка с травмами госпитализировали в больницу Буденновска, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«По предварительным данным, водитель не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему пешеходу и допустил наезд»,— следует из сообщения.

Водитель «ВАЗа» 36-летний житель Нефтекумского округа со стажем вождения около 13 лет. За последние два года мужчина 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По факту происшествия проводится проверка. Детальные обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Николай Аксенов