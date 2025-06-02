Сержант получил 7,5 лет за смертельное избиение на почве ревности в Туве

Абаканский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор сержанту запаса Арзылану Доспану. Вердиктом присяжных заседателей он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и не заслуживающим снисхождения.

Как установило следствие, инцидент произошел в июне 2022 года в Кызыле (Республика Тыва). В ходе возникшего на почве ревности конфликта подсудимый нанес своему знакомому «многочисленные удары кулаками и ногами по голове и туловищу». В результате потерпевший скончался.

Суд назначил Арзылану Доспану 7,5 лет колонии строгого режима.

Ранее, в октябре 2023 года, фигурант дела был оправдан коллегией присяжных заседателей. «Суд признал Доспана невиновным ввиду его непричастности к совершению преступления»,— говорилось тогда в сообщении 2-го Восточного окружного военного суда.

Михаил Кичанов