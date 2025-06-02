Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Воткинска осудили за избиение пенсионера до психрасстройства

Жителя Воткинска осудили за причинение тяжкого вреда здоровью 76-летнему пенсионеру, что привело к психическому расстройству потерпевшего (ч. 1 ст.111 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, нападение произошло в апреле 2024 года на фоне возникшего конфликта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подсудимый догнал уходившего с места выяснения отношений пенсионера и с силой ударил его плечом в спину, нанеся пожилому мужчине телесные повреждения. От полученного удара потерпевший упал на спину. При попытке пенсионера подняться подсудимый несколько раз ударил его рукой в голову.

Подсудимый частично признал вину. Суд назначил ему 2 года исправительной колонии общего режима.

Новости компаний Все