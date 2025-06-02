В Березниковском лесничестве введен карантин по уссурийскому полиграфу
На территории Пермского края установлены карантинные фитосанитарные зоны по уссурийскому полиграфу на площади 9,7 тыс. га. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Уссурийский полиграф (вид жука-короеда) был обнаружен в ходе обследований, проведенных на территории лесных массивов Березниковского лесничества.
Летом и осенью 2024 года карантинные фитосанитарные режимы были установлены на территории Карагайского, Сивинского, Осинского лесничества, а также Пермского и Закамского лесничеств.
Уссурийский полиграф — жук-короед размером около 2 мм. Насекомое атакует здоровые пихты и заражает их фитопатогенным грибом.