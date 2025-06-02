В Свердловской области за сутки потушили 36 пожаров

На территории Свердловской области за последние сутки пожарные и спасли одного человека, сообщили в региональном МЧС. В жилом секторе зафиксировано 12 пожаров, в которых пострадали три человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во время пожара в деревне Боевка на улице Калинина загорелся сарай площадью 30 кв. м, пострадал местный житель — он находится в больнице. Еще один человек пострадал в результате возгорания частной бани в Каменске-Уральском на улице Щербакова — площадь пожара составила 8 кв. м. В Североуральске на улице Белинского горели личные вещи в квартире на втором этаже пятиэтажки. Площадь пожара составила 8 кв. м. Одна жительница пострадала и была госпитализирована, одного человека спасли пожарные из задымленного помещения.

Кроме того, в Сысерти на улице Пражская горели надворные постройки на площади 26 кв. м. В Малышева на улице Февральская горело неэксплуатируемое здание на площади 350 кв. м. — пожарные справились с возгоранием за 121 минуту.

Причинами пожаров 8% случаев стало неосторожное обращение с огнем, в 2% к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки.

Напомним, в Свердловской области за 30 мая ликвидировали 21 пожар. Три пожара произошли в жилом секторе: в Каменске-Уральском, КС «Энергетик 13» в Серове, поселке Доломитовый, кроме того, в селе Петрокаменское загорелась животноводческая ферма.

Ирина Пичурина