В Анапе завершился капремонт инфекционного отделения детской больницы

В Анапе завершены работы по капитальному ремонту инфекционного отделения детской городской больницы. Обновленное здание осмотрели прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, глава города Василий Швец и Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В ходе работ проведена полная замена плитки, модернизированы системы вентиляции и кондиционирования, установлена новая сантехника, обновлен фасад. Палаты оснастили мебелью, кабинеты — медицинским оборудованием. По словам главного врача учреждения Виктории Шматковой, отделение готово к приему пациентов в условиях летнего наплыва — число приемных покоев увеличено с одного до четырех, что позволяет развести потоки.

Также делегация посетила стройплощадку офиса фонда «Защитники Отечества». Помещение планируют переоборудовать под формат «одного окна» — все услуги участникам СВО и их семьям будут предоставляться в едином пространстве. Внутреннее зонирование согласовано с аппаратом фонда. Выполнено асфальтирование прилегающей территории, ведутся отделочные работы.

Также Сергей Табельский, Василий Швец и Сергей Чикаров посетили социально-реабилитационный центр в селе Юровка. По словам директора учреждения Елены Деркач, в центре находятся 25 детей от 3 до 18 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию. С детьми работают психологи и логопеды, организовано шестиразовое питание, действует партнерство с местной школой и медучреждением. В свободное время воспитанники занимаются спортом, изготавливают маскировочные сети и пишут письма военнослужащим.

Вячеслав Рыжков