В Екатеринбурге начали судить бывшего замминистра ЖКХ Кислицына по делу о взятке

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать дело в отношении экс-заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына и бывшего депутата заксобрания от ЛДПР, сотрудника свердловского филиала «ЭнергоСбыТ Плюс» Павла Мякишева. Они обвиняются в получении взятки в 4 млн. руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ

По версии следствия, взятку передал представитель барнаульской фирмы по реализации светотехнических проектов Barled Евгений Шнитов. Гособвинитель утверждает, что Андрей Кислицын договаривался с главами муниципалитетов о заключении контрактов с Barled. В деле фигурируют поставки оборудования компании в Новоуральск, Верхотурье, Полевской, Верхнее Дуброво. По версии обвинения, Павел Мякишев выступал посредником, за что получал половину суммы взятки.

Подсудимые вину не признают. Сторона защиты утверждает, что в обвинении нет конкретных мест и дат встреч, на которых фигуранты якобы договаривались о совершении преступлений.

Напомним, Андрей Кислицын и Павел Мякишев были арестованы в мае 2024 года, однако в июне того же года суд отпустил их из СИЗО, поскольку обвинение не стало подавать ходатайство о продлении меры пресечения.

Подробнее о деле — в материале «Светильники указали дорогу в СИЗО»

Анна Капустина