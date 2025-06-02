Урожай клубники на Ставрополье снизился втрое из-за заморозков

Урожай клубники в Ставропольском крае сократился почти в три раза — до 7 тонн против 20 тонн в прошлом году из-за весенних заморозков. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Хозяйства региона к настоящему моменту собрали около 7 т ягод, тогда как в аналогичный период 2024 года было получено свыше 20 т садовой земляники.

Выращиванием ягоды в открытом грунте в регионе занимаются два крупных крестьянских фермерских хозяйства. Садовую землянику возделывают в Георгиевском, Кочубеевском, Кировском и Труновском муниципальных округах края.

Николай Аксенов