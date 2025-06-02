Курултай Башкирии предлагает ввести отсрочку на выплату налогов при банкротстве

Курултай Башкирии предложил предоставлять отсрочку или рассрочку по уплате налогов компаниям, в которых введено наблюдение. Соответствующий законопроект, предполагающий внесение изменений в ст. 62 и 75 Налогового кодекса, внесен депутатами на рассмотрение в Госдуму, сообщила пресс-служба республиканского парламента. Также в документе предусмотрена пониженная ставка пеней за просрочку по налогам до одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ.

В настоящее время налогоплательщик не может рассчитывать на отсрочку или рассрочку по уплате налогов и сборов, если в отношении него возбуждено дело о несостоятельности.

«Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс направлены на финансовое оздоровление организаций, в отношении которых введена процедура наблюдения, предусмотренная федеральным законодательством о несостоятельности (банкротстве)»,— сообщил спикер Курултая Константин Толкачев.

Процедура наблюдения, отметил он, — это стадия временных финансовых трудностей, когда бизнес еще может вернуться к нормальной работе, «но ему нужно помочь». По мнению авторов законопроекта, предлагаемые ими меры учитывают специфику правового положения проходящих процедуру банкротства организаций и обеспечивают баланс интересов государства и налогоплательщиков.

Наталья Балыкова