Суд в Курганской области взыскал 22 млн рублей с группы похитителей маткапитала

В Курганской области суд взыскал 22 млн руб. с шестерых человек, осужденных за мошенническое хищение средств материнского капитала. Иск о возмещении причиненного преступлением ущерба направила прокуратура региона, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Средства взысканы в солидарном порядке. Шесть участников преступной группы, действовавшей в Курганской области и соседних регионах, ранее были признаны виновными в мошенничество при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), а также легализация средств, добытых преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и приговорены к реальным срокам лишения свободы.

По данным прокуратуры, в 2018 году преступная группа с использованием схемы обмана незаконно обналичила средства материнского капитала граждан, проживающих на территориях разных субъектов РФ, на общую сумму более 22 млн руб. Сообщники предлагали обладательницам маткапитала улучшить жилищные условия, заключая фиктивные договоры денежных займов, которые являлись целевыми и предназначались на покупку жилья, при этом фактически приобретались либо земельные участки в садоводческих кооперативах, либо дома были не пригодны для проживания. Затем Пенсионный фонд возвращал средства, якобы выданные в качестве займов. владелицам сертификатов В результате они оставались без жилья, а мошенники с деньгами, которыми распоряжались по своему усмотрению.

Ход исполнения решения суда о взыскании ущерба контролирует прокуратура.