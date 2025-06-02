Чишминский сахарный завод не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры АО «Чишминский сахарный завод» (ЧСЗ) решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

Соответствующую рекомендацию ранее годовому собранию акционеров дал совет директоров компании. На том же собрании совет директоров был избран в новом составе: Юрий Баримбойм, Александра Глинская, Динар Ханиев, Елена Лазаренко и Андрей Колмансон, который заменил Петра Воронина.

ЧСЗ является одним из крупнейших производителей сахара в Башкирии, входит в группу компаний «Таврос». В 2024 году выручка предприятия составила 6,97 млрд руб., чистая прибыль — 603 млн руб.

Идэль Гумеров