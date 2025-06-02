В Татарстане спасли двух человек из-под перевернувшейся лодки

В Татарстане сотрудники ГУ МЧС России по республике спасли двух братьев с перевернувшейся лодки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Двое мужчин 18 и 20 лет вышли на резиновой лодке на Каму. Из-за сильного шторма судно перевернулось рядом с деревней Ильинка Нижнекамского района. Тогда в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение о сильном ветре и грозах.

Прибывшие пожарные на лодке очевидца спасли двух братьев в 1 тыс. метрах от берега. Сообщается, что мужчины не пострадали и отказались от госпитализации.

ГУ МЧС России по Татарстану напоминает владельцам судов, что нужно учитывать погодные условия и не выходить на воду, если объявлено штормовое предупреждение.

Диана Соловьёва