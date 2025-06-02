Президент продлил срок государственной службы замглавы МИДа Сергею Рябкову

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы замглавы МИД РФ Сергею Рябкову. Он останется в должности до 8 июля 2026 года. Соответствующее распоряжении опубликовано на сайте официальных правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Рябков находится на дипломатической службе с 1982 года. В 1995–1999 годах возглавлял отдел ОБСЕ в департаменте общеевропейского сотрудничества МИДа. В 2002–2005 годах — советник-посланник посольства РФ в США, в 2005–2008-м — директор департамента общеевропейского сотрудничества МИДа.

Был назначен на пост замминистра 15 августа 2008 года. Курирует двусторонние отношений со странами Северной и Южной Америки, а также вопросы контроля над вооружениями, ядерной программы Ирана и участия России в БРИКС.