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В Набережных Челнах оштрафовали владельца воздушного шара за незаконные экскурсии

В Набережных Челнах суд оштрафовал владельца воздушного шара за незаконное оказание экскурсионных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В Набережных Челнах оштрафовали владельца воздушного шара за незаконные экскурсии

В Набережных Челнах оштрафовали владельца воздушного шара за незаконные экскурсии

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В Набережных Челнах оштрафовали владельца воздушного шара за незаконные экскурсии

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В ходе мониторинга была обнаружена реклама платных экскурсионных полетов на воздушном шаре над Набережными Челнами и Альметьевском. Камская транспортная прокуратура проверила соблюдение требований в сфере безопасной эксплуатации воздушного транспорта.

В результате проверки установлено, что владелец воздушного шара оказывал экскурсионные услуги без сертификата эксплуатанта. По версии ведомства, это могло повлечь угрозу жизни и здоровью людей.

Мировой судья постановил привлечь владельца воздушного шара к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения) и назначить штраф. Рекламное объявление об экскурсионных полетах было удалено.

Диана Соловьёва

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