В Набережных Челнах оштрафовали владельца воздушного шара за незаконные экскурсии
В Набережных Челнах суд оштрафовал владельца воздушного шара за незаконное оказание экскурсионных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
В Набережных Челнах оштрафовали владельца воздушного шара за незаконные экскурсии
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
В ходе мониторинга была обнаружена реклама платных экскурсионных полетов на воздушном шаре над Набережными Челнами и Альметьевском. Камская транспортная прокуратура проверила соблюдение требований в сфере безопасной эксплуатации воздушного транспорта.
В результате проверки установлено, что владелец воздушного шара оказывал экскурсионные услуги без сертификата эксплуатанта. По версии ведомства, это могло повлечь угрозу жизни и здоровью людей.
Мировой судья постановил привлечь владельца воздушного шара к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения) и назначить штраф. Рекламное объявление об экскурсионных полетах было удалено.