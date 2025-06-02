Бастрыкин взял под контроль дело 101-летнего ветерана из Ставрополя

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения жилищных прав 101-летней жительницы Ставрополя — ветерана Великой Отечественной войны и инвалида первой группы. Ход расследования взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В 2001 году сосед пенсионерки подал в суд поддельные документы об установлении границ земельного участка. В результате площадь надела женщины уменьшилась. Ветеран многократно обращалась в различные органы, но добиться справедливости не смогла»,— следует из материалов дела. .

Тогда пожилая женщина направила жалобу в информационный центр Следственного комитета России. По ее обращению возбудили уголовное дело о фальсификации доказательств.

Председатель центрального аппарата ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому отчитаться о ходе и результатах расследования. Контроль за исполнением поручения остался за главным отделом.

Николай Аксенов