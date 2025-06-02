В Лаишевском районе Татарстана открыли мечеть «Мадиня»

В селе Сокуры Лаишевского района Татарстана открыли новую мечеть «Мадиня». Об этом сообщает пресс-служба района.

Строительство объекта на ул. Бурхана Шахиди, 1 началось еще 30 июля 2022 года. Мечеть представляет собой двухэтажное здание площадью более 283 квадратных метров на участке в 1 тыс. «квадратов».

На первом этаже мечети расположены вход, главный мужской молельный зал на 200 человек, мужская и женская гардеробные и кабинет имама. На втором этаже находятся женский молельный зал на 30 человек и учебный класс. Мечеть может принять до 230 верующих.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов поблагодарил строителя Ильсура Диярова и его семью за труд. Денежные средства на строительство собирали местные жители, еще часть средств была вложена инвесторами.

Диана Соловьёва