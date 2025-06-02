В Ярославской области в ДТП на М-8 погибли два человека

В Переславском районе в аварии на 161-м км трассы М-8 погибли два человека. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

ДТП зафиксировано 1 июня в 22:00. Водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил дикое животное, после чего вылетел на встречную полосу и там столкнулся с грузовиком.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Hyundai от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, еще один пассажир получил травмы»,— сообщили в ГАИ.

На месте работали правоохранители и следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшей аварии.

Алла Чижова