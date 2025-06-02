За кражу более 3 тысяч светильников в Кузбассе экс-чиновника осудили на 3,5 года

Березовский горсуд Кузбасса вынес приговор в отношении экс-руководителя МКУ «Центр жилищных и земельно-имущественных отношений». Его признали виновным в краже (ч.4 ст. 158 УК РФ). Подсудимому назначили 3,5 года колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в 2021 году в Березовском городском округе в рамках ремонта уличного освещения было заменено более 2,5 тыс. светильников. Демонтированные устройства хранились в муниципальном гараже учреждения. Правоохранители установили, что фигурант дела при помощи своих бывших подчиненных вывез более 3 тыс. светильников, которые впоследствии продал за 2,3 млн руб. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в надзорном ведомстве, на момент совершения преступления обвиняемый был уволен.

Свою вину глава учреждения не признал. Кроме лишения свободы, суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного причиненного ущерба.

Александра Стрелкова