Благотворительный фонд «Дедморозим» стал получать больше пожертвований

Пожертвования в Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» в 2024 году выросли более чем на 35 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на отчетность фонда.

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В общей сложности в прошлом году фонд получил пожертвований на сумму 147,8 млн руб., из них 52,8 млн руб. составили взносы частных лиц. Количество подопечных фонда в 2024 году также выросло: если в 2023 году помощь получили 912 человек, то в 2024-м — 1076.

Фонд «Дедморозим» был основан в 2012 году и занимается помощью для детей-сирот, а также осуществляет сбор денежных средств на лечение детей со смертельно опасными заболеваниями.