В Перми отремонтируют историческое здание судебного участка на ул. Екатерининской

В Перми планируется капитально отремонтировать старинное здание на ул. Екатерининской, 80, занимаемое мировыми судьями Свердловского района (судебный участок №5). Как указано на сайте краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия, соответствующий раздел проектной документации по капремонту здания получил акт государственной историко-культурной экспертизы.

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Здание на ул. Екатерининской, 80, хоть и относится к дореволюционным постройкам, но памятником архитектуры не является. Оно входит в границы объекта культурного наследия «Губернский центр», включающего здания, возведенные в конце XVIII — начале XX века. Согласно паблику «История Перми», предполагается, что двухэтажное каменное строение на ул. Екатерининской, 80, построили в конце XIX века. В 1900-х годах его владельцем был купец Олимпий Телегин, часть здания арендовал местный комитет кассы управления Пермской железной дороги. В 1919 году здесь помещались редакция и контора газеты «Красный Урал», в 1920 году — Госиздат и контора газеты «Звезда».

Проектную документацию на капремонт здания выполнило ООО «Клевер», а заказчиком экспертизы является Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края. Проект предусматривает капитальный ремонт наружных элементов здания, помещений в нем и инженерного оборудования.