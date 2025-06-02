56% опрошенных жителей Казани, работающих на полную ставку, заявили, что сталкиваются со сверхурочным трудом. В среднем из-за переработок рабочее время увеличивается на четверть. Об этом сообщили в пресс-службе портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 56% опрошенных казанцев работают сверхурочно

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ 56% опрошенных казанцев работают сверхурочно

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мужчины чаще женщин остаются после окончания работы. На сверхурочный труд больше соглашаются молодые люди до 35 лет, но их рабочее время увеличивается в среднем на 25%, в то же время у старшего поколения этот показатель достигает 30%.

Чем выше зарплата сотрудников, тем больше они соглашаются на переработки. Так, среди казанцев с доходом до 50 тыс. руб. на сверхурочную работу остаются 51% людей, а среди получающих от 100 тыс. руб. — уже 62% сотрудников.

Больше всего сверхурочно работают курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты. Лидерами по количеству часов переработки стали врачи и учителя.

Диана Соловьёва