Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 2 июня

Дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) в акватории морского порта сегодня, 2 июня, запланированы учения. Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Учения запланированы дважды: в период с 11:00 по 13:00, а также с 21:00 по 23:00. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.

«В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани»,— говорится в сообщении.

При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде. К последним относятся гидроциклы, виндсерфинг, сапборды. Также под запрет попадают любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Алена Воробьева