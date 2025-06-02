ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» ликвидировано

Налоговая инспекция завершила процесс ликвидации ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Запись о ликвидации юрлица внесена в ЕГРЮЛ 30 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

30 апреля Арбитражный суд Пермского края завершил процедуру конкурсного производства ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД). Указанная процедура является рекордной по продолжительности в Пермском крае: рассмотрение дела по заявлению ООО «Новогор-Прикамье» началось почти 20 лет назад — 30 ноября 2005 года, а процедура наблюдения была введена в апреле 2006 года.

По итогам банкротства единый имущественный комплекс был сохранен и продан компании «Курганприбор». При этом численность сотрудников увеличилась до 868 человек, годовая выручка выросла почти в три раза. Сам комплекс был реализован за 725 млн руб., а также взыскана дебиторская задолженность ЗиДа почти на 4 млрд руб. Все это позвонило погасить более половины текущих обязательств предприятия.